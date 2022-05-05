Том Круз прибыл на премьеру фильма на вертолете. Видео

Голливудский актер Том Круз прилетел на премьеру фильма «Топ Ган: Мэверик» на своем вертолете. Снятые поклонниками американской звезды кадры прибытия появились в Интернете.

Как сообщают СМИ мероприятие проходило в минувшую среду, 4 мая. Премьера боевика о бесстрашном летчике-испытателе Питере Митчелле состоялась на борту авианосца USS Midway в Сан-Диего, куда 59-летний исполнитель главной роли прибыл на вертолете. Известно, что Круз имеет лицензию пилота.