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42 минуты назад

Том Круз прибыл на премьеру фильма на вертолете. Видео

Александр Кузьмин

Голливудский актер Том Круз прилетел на премьеру фильма «Топ Ган: Мэверик» на своем вертолете. Снятые поклонниками американской звезды кадры прибытия появились в Интернете.

Как сообщают СМИ мероприятие проходило в минувшую среду, 4 мая. Премьера боевика о бесстрашном летчике-испытателе Питере Митчелле состоялась на борту авианосца USS Midway в Сан-Диего, куда 59-летний исполнитель главной роли прибыл на вертолете. Известно, что Круз имеет лицензию пилота.

Фанаты Тома Круза встретили кинозвезду восторженными выкриками и аплодисментами.

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