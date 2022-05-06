Энрике Иглесиас рассказал, почему дал дочери русское имя

Популярный испанский исполнитель Энрике Иглесиас рассказал, как выбирал имя для новорожденной дочери, сообщает «Пятый канал».

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Третий ребенок для Иглесиаса и бывшей теннисистки Анны Курниковой не стал неожиданностью. Как признался певец, они планировали детей после рождения близнецов, но не выбирали для этого время специально.

Дочь решили назвать русским именем Маша.

«Имя для нашей дочери выбрала Анна, а мне оно сразу понравилось», — поделился Иглесиас.

Исполнитель рассказал, что вся семья говорит на трех языках: испанском, русском и английском. Певец выразил надежду, что дети будут свободно владеть всеми тремя.