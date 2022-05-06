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23 минуты назад

Энрике Иглесиас рассказал, почему дал дочери русское имя

Газета.Ruиещё 3

Популярный испанский исполнитель Энрике Иглесиас рассказал, как выбирал имя для новорожденной дочери, сообщает «Пятый канал».

Энрике Иглесиас рассказал, почему дал дочери русское имя
Фото: ReutersReuters

Третий ребенок для Иглесиаса и бывшей теннисистки Анны Курниковой не стал неожиданностью. Как признался певец, они планировали детей после рождения близнецов, но не выбирали для этого время специально.

Дочь решили назвать русским именем Маша.

«Имя для нашей дочери выбрала Анна, а мне оно сразу понравилось», — поделился Иглесиас.

Исполнитель рассказал, что вся семья говорит на трех языках: испанском, русском и английском. Певец выразил надежду, что дети будут свободно владеть всеми тремя.

Энрике Иглесиас добавил, что рождение ребенка дает много творческих сил, но одновременно с этим хочется больше времени проводить с семьей, чтобы не пропустить ни одного важного момента в жизни Марии.

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