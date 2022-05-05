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1 час назад

Продюсер назвал замену Киркорову в случае отъезда звезды из России

Вероника Полынина

Место Филиппа Киркорова на троне поп-короля в случае его отъезда из России займет Николай Басков. Такое мнение высказал News.ru управляющий партнер международного концертного агентства Кирилл Чибисов.

Продюсер назвал замену Киркорову в случае отъезда звезды из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Чибисова, Киркоров вряд ли уедет из России, потому что понимает, что в этом случае его место на поп-олимпе будет мгновенно занято главным конкурентом.

«Лучше быть в России поп-королем, чем в какой-либо другой стране... никем. Я уверен, что Филипп это прекрасно понимает. Кроме того, при отъезде из страны его трон поп-короля мгновенно будет занят главным конкурентом — Басковым», - сказал Чибисов.

По его мнению, Киркоров «костьми ляжет, но не допустит Баскова на трон».

Ранее православное общество «Царьград» обратилось к генпрокурору России Игорю Краснову с требованием возбудить уголовное дело об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК) в отношении Филиппа Киркорова за «пляски на Кресте Господнем» во время юбилейного концерта в Кремле.

«Человек-павлин верхом на Кресте, величайшей из христианских святынь, есть не что иное, как сознательное крестопопирательство и оскорбление чувств миллионов верующих. Человек, живущий в мире страз и гламура, потерял связь с реальностью и народом, для которого он делает "шоу"», - прокомментировал обращение основатель организации и одноименного телеканала Константин Малофеев.

Шоу-бизнес,Игорь Краснов,Константин Малофеев,Николай Басков,Филипп Киркоров,
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