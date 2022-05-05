Продюсер назвал замену Киркорову в случае отъезда звезды из России

Место Филиппа Киркорова на троне поп-короля в случае его отъезда из России займет Николай Басков. Такое мнение высказал News.ru управляющий партнер международного концертного агентства Кирилл Чибисов.
По словам Чибисова, Киркоров вряд ли уедет из России, потому что понимает, что в этом случае его место на поп-олимпе будет мгновенно занято главным конкурентом.
«Лучше быть в России поп-королем, чем в какой-либо другой стране... никем. Я уверен, что Филипп это прекрасно понимает. Кроме того, при отъезде из страны его трон поп-короля мгновенно будет занят главным конкурентом — Басковым», - сказал Чибисов.
По его мнению, Киркоров «костьми ляжет, но не допустит Баскова на трон».
Ранее православное общество «Царьград» обратилось к генпрокурору России Игорю Краснову с требованием возбудить уголовное дело об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК) в отношении Филиппа Киркорова за «пляски на Кресте Господнем» во время юбилейного концерта в Кремле.
«Человек-павлин верхом на Кресте, величайшей из христианских святынь, есть не что иное, как сознательное крестопопирательство и оскорбление чувств миллионов верующих. Человек, живущий в мире страз и гламура, потерял связь с реальностью и народом, для которого он делает "шоу"», - прокомментировал обращение основатель организации и одноименного телеканала Константин Малофеев.