Продюсер назвал замену Киркорову в случае отъезда звезды из России

«Лучше быть в России поп-королем, чем в какой-либо другой стране... никем. Я уверен, что Филипп это прекрасно понимает. Кроме того, при отъезде из страны его трон поп-короля мгновенно будет занят главным конкурентом — Басковым», - сказал Чибисов.