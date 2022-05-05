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1 час назад

Белла Хадид снялась в «голом» платье 18-летней давности

Газета.Ru

Супермодель Белла Хадид снялась в полупрозрачном винтажном платье. Снимками Хадид поделилась с поклонниками в социальных сетях.

Белла Хадид показала себя в «голом» винтажном платье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

25-летняя Белла Хадид опубликовала в личном блоге серию кадров с примерки платья Jean Paul Gaultier коллекции 2004 года, в котором она позировала для журнала Interview Magazine. На фотографиях супермодель предстала в полупрозрачном макси, едва прикрывающем ее фигуру.

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«Богиня», «Небесное создание», «Королева», «Икона», «Совершенство», «Произведение искусства», — писали в комментариях интернет-пользователи, восхищаясь Хадид.

На этой неделе Белла Хадид «выгуляла» два не менее откровенных образа в Нью-Йорке. Супермодель появилась в корсете и кружевных легинсах на красной ковровой дорожке ежегодного бала Института костюма Met Gala в Метрополитен-музее, после чего заглянула на афтепати в образе, напоминающем нижнее белье.

Ранее «Газета.Ru» сообщила о том, что Белла Хадид с прической под мальчика и в латексном мини-платье снялась в рекламной кампании Michael Kors.

Шоу-бизнес,Белла Хадид,
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