Белла Хадид показала себя в «голом» винтажном платье

Супермодель Белла Хадид снялась в полупрозрачном винтажном платье. Снимками Хадид поделилась с поклонниками в социальных сетях.

Фото: РИА Новости РИА Новости

25-летняя Белла Хадид опубликовала в личном блоге серию кадров с примерки платья Jean Paul Gaultier коллекции 2004 года, в котором она позировала для журнала Interview Magazine. На фотографиях супермодель предстала в полупрозрачном макси, едва прикрывающем ее фигуру.

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«Богиня», «Небесное создание», «Королева», «Икона», «Совершенство», «Произведение искусства», — писали в комментариях интернет-пользователи, восхищаясь Хадид.

На этой неделе Белла Хадид «выгуляла» два не менее откровенных образа в Нью-Йорке. Супермодель появилась в корсете и кружевных легинсах на красной ковровой дорожке ежегодного бала Института костюма Met Gala в Метрополитен-музее, после чего заглянула на афтепати в образе, напоминающем нижнее белье.