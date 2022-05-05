Белла Хадид показала себя в «голом» винтажном платье

Супермодель Белла Хадид снялась в полупрозрачном винтажном платье. Снимками Хадид поделилась с поклонниками в социальных сетях.
25-летняя Белла Хадид опубликовала в личном блоге серию кадров с примерки платья Jean Paul Gaultier коллекции 2004 года, в котором она позировала для журнала Interview Magazine. На фотографиях супермодель предстала в полупрозрачном макси, едва прикрывающем ее фигуру.
«Богиня», «Небесное создание», «Королева», «Икона», «Совершенство», «Произведение искусства», — писали в комментариях интернет-пользователи, восхищаясь Хадид.
На этой неделе Белла Хадид «выгуляла» два не менее откровенных образа в Нью-Йорке. Супермодель появилась в корсете и кружевных легинсах на красной ковровой дорожке ежегодного бала Института костюма Met Gala в Метрополитен-музее, после чего заглянула на афтепати в образе, напоминающем нижнее белье.
Ранее «Газета.Ru» сообщила о том, что Белла Хадид с прической под мальчика и в латексном мини-платье снялась в рекламной кампании Michael Kors.