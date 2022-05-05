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44 минуты назад

Российский суд заблокировал клип Инстасамки за пропаганду АУЕ*

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Кировский районный суд Петербурга запретил клип блогеров Инстасамки (Дарьи Зотеевой) и CMH (Руслана Тушенцова) «АУЕ» из-за распространения идеологии АУЕ* («Арестантско-уркаганское единство», движение признано в России экстремистским). Суд посчитал, что клип пропагандирует «воровской и криминальный» стиль общения и поведения в повседневной жизни.

Российский суд запретили клип Инстасамки
Фото: соцсетисоцсети

Проверка установила, что в YouTube было выложено видео, «содержащее нецензурные выражения, информацию и изображения, пропагандирующие противоправное поведение и субкультуру АУЕ, ориентированную на внедрение в повседневную жизнь «воровского и криминального» стиля общения и поведения», сообщила пресс-служба судов.

В 2020 году Верховный суд России по просьбе Генпрокуратуры признал движение АУЕ экстремистским. По мнению надзорного органа, движение хорошо структурировано и умело управляется, а его участники причастны к организации массовых беспорядков. АУЕ пропагандирует среди молодёжи тюремные понятия и ненависть к правоохранительным органам, писали исследователи. Считается, что субкультура зародилась в Забайкалье, но окончательного подтверждения этому нет.

Ранее в России оштрафовали Google на 3 млн рублей из-за клипа рэпера Алишера Моргенштерна «Розовое вино — 2». По мнению Роскомнадзора, в ролике рассказано и показано, как изготовлять и употреблять запрещённые вещества.

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