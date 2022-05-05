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1 час назад

Депутат Милонов потребовал от Киркорова извинений за номер с крестом

Газета.Ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал от народного артиста России Филиппа Киркорова извинений за номер из юбилейного концерта исполнителя, где использовалась декорация упавшего креста с «распятой» на нем девушкой. В беседе с News.ru Милонов заявил, что тем не менее наказывать поп-звезду не нужно.

Милонов потребовал от Киркорова извинений за номер с крестом
Фото: ТАССТАСС
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Депутат предположил, что номер был поставлен как провокационный намеренно.

«Я считаю, что то, что он сделал, — это просто лютый стыд, бессовестный и омерзительный поступок. Возможно, он сделал это специально, потому что очевидного повода назвать себя гонимым вроде бы нет. А тут лишний повод свалить», — сказал он, допустив, что артист планирует эмиграцию.

По словам Милонова, Киркоров «всегда таким был и вел себя вызывающе».

«Я хотел бы, чтобы об этом не только я один сказал, но чтобы и другие мои коллеги сказали: мы ждем и требуем извинений от Киркорова. Господь давал возможность людям покаяться — Киркоров совершил хулу, негодяйский поступок», — констатировал парламентарий, предложив делать выводы о поступке после извинений.

4 мая стало известно, что движение «Царьград» потребовало возбудить уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих в отношении певца Филиппа Киркорова из-за его танца на опрокинутом кресте в рамках юбилейного концерта.

Согласно попавшему в сеть фрагменту, во время исполнения песни «Мария Магдалена» на сцене появляется светящийся крест, внутри которого «распята» актриса. Этот крест становится «сценой» для Киркорова, а танцоры в черных одеждах стоят на коленях и преклоняются перед крестом и исполнителем. За Киркорова вступился продюсер Иосиф Пригожин.

Шоу-бизнес,Иосиф Пригожин,Виталий Милонов,Филипп Киркоров,Госдума,
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