Ведущий "Модного приговора" Васильев ответил на слухи об эмиграции

В сети появилась информация об эмиграции из России историка моды Александра Васильева. Бессменный ведущий шоу «Модный приговор» прокомментировал эти слухи, его реакцией поделилось агентство РИА Новости.
Предположения, что Васильев покинул Россию, были высказаны после якобы временной приостановки съемок «Модного приговора». Историк моды назвал их абсурдными.
«Разговоры об эмиграции меня всегда очень веселят, ведь я эмигрировал еще в 1982 году. Но потом вернулся в Россию и с тех пор работаю здесь. Это моя родина, и переезжать отсюда я совершенно не планирую», — объяснил он.
Васильев подчеркнул, что он никогда не скрывал наличия полученного в 1980-х годах французского гражданства и квартиры во Франции.
«Конечно, я могу время от времени по разным делам уезжать в Европу. Почему люди так реагируют на это, почему их это так удивляет, я не понимаю. Моя работа связана с разными точками мира», — заявил историк моды.
Телеведущий добавил, что у него большое количество творческих проектов в России. В частности, сейчас он занят открытием первого в стране Музея курортной моды под Калининградом.
Ранее стало известно о том, что шоумен и телеведущий Иван Ургант планирует покинуть Россию. По информации журналистов, он отправится на заработки в Европу вместе со своими коллегами.