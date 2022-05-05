Ведущий "Модного приговора" Васильев ответил на слухи об эмиграции

«Разговоры об эмиграции меня всегда очень веселят, ведь я эмигрировал еще в 1982 году. Но потом вернулся в Россию и с тех пор работаю здесь. Это моя родина, и переезжать отсюда я совершенно не планирую», — объяснил он.