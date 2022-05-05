В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 69.42EUR 72.78
Войти в почту
32 минуты назад

Историк моды Васильев отреагировал на информацию об эмиграции

Мослента

В сети появилась информация об эмиграции из России историка моды Александра Васильева. Бессменный ведущий шоу «Модный приговор» прокомментировал эти слухи, его реакцией поделилось агентство РИА Новости.

Ведущий "Модного приговора" Васильев ответил на слухи об эмиграции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Предположения, что Васильев покинул Россию, были высказаны после якобы временной приостановки съемок «Модного приговора». Историк моды назвал их абсурдными.

«Разговоры об эмиграции меня всегда очень веселят, ведь я эмигрировал еще в 1982 году. Но потом вернулся в Россию и с тех пор работаю здесь. Это моя родина, и переезжать отсюда я совершенно не планирую», — объяснил он.

Васильев подчеркнул, что он никогда не скрывал наличия полученного в 1980-х годах французского гражданства и квартиры во Франции.

«Конечно, я могу время от времени по разным делам уезжать в Европу. Почему люди так реагируют на это, почему их это так удивляет, я не понимаю. Моя работа связана с разными точками мира», — заявил историк моды.

Телеведущий добавил, что у него большое количество творческих проектов в России. В частности, сейчас он занят открытием первого в стране Музея курортной моды под Калининградом.

Ранее стало известно о том, что шоумен и телеведущий Иван Ургант планирует покинуть Россию. По информации журналистов, он отправится на заработки в Европу вместе со своими коллегами.

Шоу-бизнес,Иван Ургант,Александр Васильев,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители