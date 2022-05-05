Блогер Сардаров предрек бедность покинувшим Россию звездам

Блогер Амиран Сардаров считает, что звездам, сбежавшим из России в Дубай, скоро будет не на что жить, так как сбережения быстро закончатся. Своим мнением он поделился в YouTube -шоу «Вписка».
По словам Сардарова, сейчас большая часть уехавших звезд живет без прибыли. Совсем скоро их сбережения закончатся и придется искать, где заработать. Однако вернуть прежнюю комфортную жизнь они смогут только на родине, где у них есть поклонники.
«Ребята сделали большую ошибку, уехав в Дубай. Дорогая жизнь, на которую денег не хватит и сбережения быстро закончатся, отсутствие шоу-бизнеса, его вообще нет в Дубае. Цензура и свобода слова – тоже забыли про это. Что нам там делать? Еще и незнание языка. Ментально ты обрезан полностью. Ну и не жалко теперь ребят, которые туда уехали?» — сказал Сардаров.
По его мнению, решение уехать было принято на эмоциях, и многие пока не понимают к чему это приведет. Сам Сардаров в 2020 году эмигрировал в США. Теперь блогер понимает, что сколько бы не было денег, там очень быстро понимаешь, что несчастлив.
«Ты обрубаешь от себя большой пласт жизни. Здесь что бы не было, ты все равно чувствуешь, что ты дома, у тебя рождаются творческие переживания, там ничего этого нет <...> Потом это перерастает в ад, из которого ты не понимаешь, как выбраться. Самое тяжелое – признаться себе, в том, что совершил ошибку», - признался блогер.
Сардаров подчеркнул, что уехавшие знаменитости «живут сегодняшним днем» и не думают о долгосрочных перспективах на новом месте.