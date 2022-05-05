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17 минут назад

Блогер Амиран Сардаров предрек бедность покинувшим Россию звездам

Елена Прошина

Блогер Амиран Сардаров считает, что звездам, сбежавшим из России в Дубай, скоро будет не на что жить, так как сбережения быстро закончатся. Своим мнением он поделился в YouTube -шоу «Вписка».

Блогер Сардаров предрек бедность покинувшим Россию звездам
Фото: скриншотскриншот

По словам Сардарова, сейчас большая часть уехавших звезд живет без прибыли. Совсем скоро их сбережения закончатся и придется искать, где заработать. Однако вернуть прежнюю комфортную жизнь они смогут только на родине, где у них есть поклонники.

«Ребята сделали большую ошибку, уехав в Дубай. Дорогая жизнь, на которую денег не хватит и сбережения быстро закончатся, отсутствие шоу-бизнеса, его вообще нет в Дубае. Цензура и свобода слова – тоже забыли про это. Что нам там делать? Еще и незнание языка. Ментально ты обрезан полностью. Ну и не жалко теперь ребят, которые туда уехали?» — сказал Сардаров.

По его мнению, решение уехать было принято на эмоциях, и многие пока не понимают к чему это приведет. Сам Сардаров в 2020 году эмигрировал в США. Теперь блогер понимает, что сколько бы не было денег, там очень быстро понимаешь, что несчастлив.

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«Ты обрубаешь от себя большой пласт жизни. Здесь что бы не было, ты все равно чувствуешь, что ты дома, у тебя рождаются творческие переживания, там ничего этого нет <...> Потом это перерастает в ад, из которого ты не понимаешь, как выбраться. Самое тяжелое – признаться себе, в том, что совершил ошибку», - признался блогер.

Сардаров подчеркнул, что уехавшие знаменитости «живут сегодняшним днем» и не думают о долгосрочных перспективах на новом месте.

Шоу-бизнес,Амиран Сардаров,
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