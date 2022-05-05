Блогер Сардаров предрек бедность покинувшим Россию звездам

«Ты обрубаешь от себя большой пласт жизни. Здесь что бы не было, ты все равно чувствуешь, что ты дома, у тебя рождаются творческие переживания, там ничего этого нет <...> Потом это перерастает в ад, из которого ты не понимаешь, как выбраться. Самое тяжелое – признаться себе, в том, что совершил ошибку», - признался блогер.