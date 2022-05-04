В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 69.42EUR 72.78
Войти в почту
1 час назад

Крид объяснил срыв корпоратива в центре Москвы

Елена Прошина

Певец Егор Крид сорвал корпоратив за пять миллионов рублей. Свой отказ выступать на мероприятии в центре Москвы он объяснил грубым поведением заказчиков, передает «Комсомольская правда».

Крид объяснил срыв корпоратива в центре Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Крид должен был спеть на 18-летии девушки в одном из ресторанов на Кудринской площади. Родители именинницы заранее обратились к директору певца, обозначив желаемый репертуар песен. За корпоратив Крид получил пять миллионов рублей, из которых один миллион рублей ушел райдеру.

Но во время выступления что-то пошло не так: когда Крид начал петь композиции не из обозначенного репертуара, родители именинницы начали материться.

«Я краем глаза вижу, как к сцене какая-то женщина подходит и начинает орать: "За что мы ***** заплатили наши деньги? Где ***** те песни, которые мы ***** заказали?"» — поделился певец в своем стриме.

Данные слова не понравились Криду и он решил покинуть мероприятие. По словам певца, мать именинницы просила его вернуться на сцену, но он наотрез отказался.

Шоу-бизнес,Крид,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители