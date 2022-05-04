Крид объяснил срыв корпоратива в центре Москвы

Певец Егор Крид сорвал корпоратив за пять миллионов рублей. Свой отказ выступать на мероприятии в центре Москвы он объяснил грубым поведением заказчиков, передает «Комсомольская правда».

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Крид должен был спеть на 18-летии девушки в одном из ресторанов на Кудринской площади. Родители именинницы заранее обратились к директору певца, обозначив желаемый репертуар песен. За корпоратив Крид получил пять миллионов рублей, из которых один миллион рублей ушел райдеру.

Но во время выступления что-то пошло не так: когда Крид начал петь композиции не из обозначенного репертуара, родители именинницы начали материться.

«Я краем глаза вижу, как к сцене какая-то женщина подходит и начинает орать: "За что мы ***** заплатили наши деньги? Где ***** те песни, которые мы ***** заказали?"» — поделился певец в своем стриме.