Собчак пошутила над побывавшем на фронте Соловьевым

«Военный инструктор Соловьев принес в студию британское противотанковое оружие из Мариуполя. Кому-нибудь удалось посчитать, сколько он там на фронте пробыл? Я ставлю на то, что меньше суток», - высказалась Собчак в своем телеграм-канале.