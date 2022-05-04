В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 69.42EUR 72.78
Войти в почту
1 час назад

Собчак пошутила над побывавшем на фронте Соловьевым

Телеведущая и блогер Ксения Собчак сыронизировала над своим коллегой Владимиром Соловьевым, который после визита в Мариуполь принес в студию программы «Соловьев Live» западную переносную противотанковую управляемую ракету.

Собчак пошутила над побывавшем на фронте Соловьевым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Военный инструктор Соловьев принес в студию британское противотанковое оружие из Мариуполя. Кому-нибудь удалось посчитать, сколько он там на фронте пробыл? Я ставлю на то, что меньше суток», - высказалась Собчак в своем телеграм-канале.

Напомним, в минувшие выходные Владимир Соловьев побывал в Мариуполе и привез оттуда переносную противотанковую управляемую ракету шведско-британского производства NLaw. Телеведущий продемонстрировал в эфире принцип работы оружия, отметил его высокую эффективность, но при этом призвал не переоценивать западные технологии.

Соловьев показал привезенный из Мариуполя трофей

25 апреля ФСБ РФ отчиталась о задержании группы членов запрещенной в РФ неонацистской террористической организации, планировавших убийство телеведущего Владимира Соловьева по заданию СБУ. В СК РФ рассказали, что были задержаны шесть участников неонацистской террористической организации National Socialism/White Power («Национал-социализм/Белая сила, власть»), которые планировали подорвать автомобиль Соловьева.

Шоу-бизнес,Владимир Соловьев,Ксения Собчак,National Socialism White Power,Следственный комитет,ФСБ,СБУ,
31
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители