Собчак пошутила над побывавшем на фронте Соловьевым

Телеведущая и блогер Ксения Собчак сыронизировала над своим коллегой Владимиром Соловьевым, который после визита в Мариуполь принес в студию программы «Соловьев Live» западную переносную противотанковую управляемую ракету.
«Военный инструктор Соловьев принес в студию британское противотанковое оружие из Мариуполя. Кому-нибудь удалось посчитать, сколько он там на фронте пробыл? Я ставлю на то, что меньше суток», - высказалась Собчак в своем телеграм-канале.
Напомним, в минувшие выходные Владимир Соловьев побывал в Мариуполе и привез оттуда переносную противотанковую управляемую ракету шведско-британского производства NLaw. Телеведущий продемонстрировал в эфире принцип работы оружия, отметил его высокую эффективность, но при этом призвал не переоценивать западные технологии.
25 апреля ФСБ РФ отчиталась о задержании группы членов запрещенной в РФ неонацистской террористической организации, планировавших убийство телеведущего Владимира Соловьева по заданию СБУ. В СК РФ рассказали, что были задержаны шесть участников неонацистской террористической организации National Socialism/White Power («Национал-социализм/Белая сила, власть»), которые планировали подорвать автомобиль Соловьева.