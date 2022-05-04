Иван Ургант анонсировал новые гастроли с культовой программой

Телеведущий Иван Ургант анонсировал гастроли по трем городам Германии с шоу «Вечерний Ургант». Он посетит Дортмунд , Оффенбах на Майне и Карлсруэ 3, 4 и 5 июня соответственно.

Помимо Урганта в гастроли отправятся и его коллеги по вечернему шоу: телеведущие Алла Михеева и Дмитрий Хрусталев, а также музыкальная группа «Фрукты». Минимальная цена билета составляет €39, в то время как стоимость наиболее дорогого составляет €149.