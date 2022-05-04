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4 мая

Иван Ургант анонсировал гастроли по Германии со своим вечерним шоу

Газета.Ruиещё 2

Телеведущий Иван Ургант анонсировал гастроли по трем городам Германии с шоу «Вечерний Ургант». Он посетит Дортмунд, Оффенбах на Майне и Карлсруэ 3, 4 и 5 июня соответственно.

Иван Ургант анонсировал новые гастроли с культовой программой
Фото: соцсетисоцсети

«Культовая программа, завоевавшая сердца миллионов телезрителей, выходит за рамки телевещания. Артисты отправляются в мировое турне «Вечерний Ургант LIVE», — гласит афиша мероприятия.

Помимо Урганта в гастроли отправятся и его коллеги по вечернему шоу: телеведущие Алла Михеева и Дмитрий Хрусталев, а также музыкальная группа «Фрукты». Минимальная цена билета составляет €39, в то время как стоимость наиболее дорогого составляет €149.

Ранее Ургант опроверг продажу особняка на Рублевском шоссе.

Шоу-бизнес,Вечерний Ургант,Алла Михеева,Иван Ургант,Дмитрий Хрусталев,
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