Проклова рассказала о восстановлении после инсульта

Актриса Елена Проклова рассказала в интервью изданию «7 Дней» о своем здоровье после перенесенного инсульта и об ограничениях, с которыми пришлось столкнуться.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам актрисы, первое время после инсульта ей было так плохо, что она не видела смысла в продолжении жизни «на руках у близких». Звезда даже думала, где достать яд на случай, если она не сможет восстановиться. Но потом Проклова поняла, что ее будущее зависит от нее самой.

«Пока жива, ничего не потеряно. Сегодня на сантиметр подняла голову на одну минуту, завтра — на два сантиметра на две минуты. Я прикладывала все силы и радовалась, что по чуть-чуть продвигаюсь к себе прежней», — поделилась актриса.

По мнению артистки, в восстановлении большую роль сыграл характер. Она приняла случившееся как вызов судьбы и дала себе установку не сдаваться. Проклова добавила, что на днях закончился «острый период», в течение которого второй инсульт максимально вероятен и необходимо соблюдать особую аккуратность.

Актрисе пока нельзя летать, поэтому из Москвы в Сочи, где она проводит большую часть времени, она едет на поезде. Звезда добавила, что потихоньку возвращается к работе в театре и уже готовится к гастролям.