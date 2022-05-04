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30 минут назад

Пугачева и Галкин продают свой замок в Подмосковье за 10 млн долларов

FBM.ruиещё 1

Алла Пугачева и Максим Галкин, которые уехали из России из-за спецоперации на Украине, выставили на продажу свой шестиэтажный особняк в подмосковной деревне Грязь за 10 млн. долларов (более 700 млн. рублей).

Пугачева и Галкин продают свой замок в подмосковной деревне Грязь
Фото: bfm.rubfm.ru

Звездная пара решили за вырученные деньги приобрести себе жилье в Израиле в общине Кесарии, где они сейчас находятся. Там Пугачева постоянно останавливалась, чтобы жить рядом с клиникой, в которой проходит лечение.

По предоставленным данным в Кесарии можно приобрести жилье примерно за 150 млн. рублей. А новый 6-комнатный коттедж с собственным бассейном и большим садом будет стоить 400 млн. рублей. То есть, паре хватит вырученных денег за замок почти на две недвижимости в Израиле.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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