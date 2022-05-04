Пугачева и Галкин продают свой замок в подмосковной деревне Грязь

Алла Пугачева и Максим Галкин, которые уехали из России из-за спецоперации на Украине, выставили на продажу свой шестиэтажный особняк в подмосковной деревне Грязь за 10 млн. долларов (более 700 млн. рублей).
Звездная пара решили за вырученные деньги приобрести себе жилье в Израиле в общине Кесарии, где они сейчас находятся. Там Пугачева постоянно останавливалась, чтобы жить рядом с клиникой, в которой проходит лечение.
По предоставленным данным в Кесарии можно приобрести жилье примерно за 150 млн. рублей. А новый 6-комнатный коттедж с собственным бассейном и большим садом будет стоить 400 млн. рублей. То есть, паре хватит вырученных денег за замок почти на две недвижимости в Израиле.