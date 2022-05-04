Собчак высмеяла подарки Тимати

На юбилее Филиппа Киркорова Тимати представил публике свою очередную пассию модель Валентину Иванову. Ксения Собчак тут же высмеяла новые отношения рэпера в своем Telegram-канале.
Собчак заметила, что певец отличается постоянством и дарит своим девушкам одинаковые подарки. Журналиста отметила, что со временем на всех его подругах красуются одни и те же украшения.
«Всем девушкам Тимура несказанно везет. Фавориткам мгновенно дарится браслет Cartier Love (в бриллиантовой версии, у него самого такой же), чуть позже будет кольцо с булыжником (нет сомнений). И еще распознать можно по двум крестам-подвескам», - написала Ксения.
Такие же драгоценности получали в подарок бывшие возлюбленные Тимати Анастасия Решетова и Екатерина Сафарова.
По мнению психолога Натальи Наумовой, желание Тимати дарить одинаковые подарки возлюбленным говорит о его стереотипном мышлении. Музыкант считает, что данные подарки самые лучшие и не может придумать ничего нового.