Собчак высмеяла подарки Тимати

«Всем девушкам Тимура несказанно везет. Фавориткам мгновенно дарится браслет Cartier Love (в бриллиантовой версии, у него самого такой же), чуть позже будет кольцо с булыжником (нет сомнений). И еще распознать можно по двум крестам-подвескам», - написала Ксения.