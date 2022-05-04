В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 69.42EUR 72.78
Войти в почту
1 час назад

Группа Reflex отсудила у баскетбольного клуба миллион рублей за песню Non Stop

Lenta.ruиещё 1

Участники российской поп-группы Reflex отсудили у баскетбольного клуба МБА один миллион рублей за песню Non Stop. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Группа Reflex отсудила 1 миллион рублей у баскетбольного клуба
Фото: youtubeyoutube

Известно, что в январе автор хита Вячеслав Тюрин подал иск на спортивную команду за использование композиции 2003 года выпуска в превью нового игрового сезона. Отмечается, что МБА использовала кавер на Non Stop, и кавер-группу никто к делу не привлек, однако суд обязал выплатить Тюрину компенсацию за обход авторских прав.

В октябре 2021 года солистка группы Reflex Ирина Нельсон рассказала, что ее уже на протяжении 20 лет преследует один и тот же фанат. По словам певицы, поклонник неотступно следует за ней во всей города, где проходят ее концерты, и покупает самые дорогостоящие билеты на ее выступления.

Шоу-бизнес,Вячеслав Тюрин,Ирина Нельсон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители