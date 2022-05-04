Группа Reflex отсудила 1 миллион рублей у баскетбольного клуба

Известно, что в январе автор хита Вячеслав Тюрин подал иск на спортивную команду за использование композиции 2003 года выпуска в превью нового игрового сезона. Отмечается, что МБА использовала кавер на Non Stop, и кавер-группу никто к делу не привлек, однако суд обязал выплатить Тюрину компенсацию за обход авторских прав.

В октябре 2021 года солистка группы Reflex Ирина Нельсон рассказала, что ее уже на протяжении 20 лет преследует один и тот же фанат. По словам певицы, поклонник неотступно следует за ней во всей города, где проходят ее концерты, и покупает самые дорогостоящие билеты на ее выступления.