Вступивший в ряды ВСУ Макс Барских уехал в США

Украинский певец Макс Барских, который ранее заявил, что готов вступить в ряды украинской армии, покинул родную страну и направился в США. Об этом пишет агентство Ura.ru.

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Как уточняется, певец выступит на вечеринке журнала Billboard, которая состоится в Лас-Вегасе 14 мая.

«С украинскими артистами. Макс Барских», — гласит надпись афиши на официальной странице вечеринки в соцсетях.

Напомним, в начале апреля Барских сообщил, что записался в ряды Вооруженных сил Украины. Сообщалось, что он отправится на двухнедельное обучение, после чего сможет находиться в зоне боевых действий.

Однако публика стала недоумевать, что озвученные «две недели» все никак не закончатся. Прошел уже месяц после громкого заявления певца, а он все так же активничает в соцсетях, вместо того, чтобы сидеть в окопах.