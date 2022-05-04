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32 минуты назад

Вступивший в ряды ВСУ Макс Барских уехал в США

Елена Прошина

Украинский певец Макс Барских, который ранее заявил, что готов вступить в ряды украинской армии, покинул родную страну и направился в США. Об этом пишет агентство Ura.ru.

Вступивший в ряды ВСУ Макс Барских уехал в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняется, певец выступит на вечеринке журнала Billboard, которая состоится в Лас-Вегасе 14 мая.

«С украинскими артистами. Макс Барских», — гласит надпись афиши на официальной странице вечеринки в соцсетях.

Напомним, в начале апреля Барских сообщил, что записался в ряды Вооруженных сил Украины. Сообщалось, что он отправится на двухнедельное обучение, после чего сможет находиться в зоне боевых действий.

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Однако публика стала недоумевать, что озвученные «две недели» все никак не закончатся. Прошел уже месяц после громкого заявления певца, а он все так же активничает в соцсетях, вместо того, чтобы сидеть в окопах.

Недавно Барских выложил видео, где он едет в дорогом авто, облачившись в гимнастерку. Певец таким образом сообщил, что он находится в Киеве. Подписчики высмеяли артиста за то, что тот надел форму в городе, к тому же на ней нет погон.

Шоу-бизнес,Макс Барских,
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