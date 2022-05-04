Авербух высказался о судьбе «Ледникового периода»

Продюсер популярного шоу о фигурном катании «Ледниковый период» Илья Авербух высказался о судьбе проекта после того, как в сети появились слухи о приостановке шоу. В беседе со Sport24 он рассказал, что решение по поводу съемок нового сезона еще не принято.

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«Решение принимает руководство Первого канала. Это их проект, я его только продюсирую. Мы надеемся и ждем. Я думаю, что станет понятнее после майских праздников», — заявил Авербух.

Хореограф выразил надежду, что «Ледниковый период» получит продолжение, подчеркнув, что это «важно для многих ребят».

«Есть ребята, которые уже сейчас готовы завершить карьеру, и поддержать их, в том числе телепроектом, было бы очень кстати», — отметил он.