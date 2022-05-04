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30 минут назад

Из YouTube-канала премии «Оскар» исчезла речь Уилла Смита

Газета.Ru

Из YouTube-канала премии «Оскар» пропала речь Уилла Смита, которую он произнес, получив награду за лучшую мужскую роль в фильме «Король Ричард». На это обратило внимание Variety.

Из YouTube исчезла речь Уилла Смита, произнесенная им на "Оскаре"
Фото: ReutersReuters

Издание обратилось за комментарием к телекомпании ABC, ежегодно транслирующей церемонию, а также к Академии кинематографических искусств и наук.

Пока не ясно, связано ли исчезновение видеоролика с пощечиной, которую Смит дал комику Крису Року.

27 марта голливудский актер на церемонии вручения «Оскара» вышел на сцену и ударил ведущего Криса Рока из-за шутки комика об «очень короткой прическе» супруги Смита. Джада Пинкетт-Смит страдает аутоиммунным заболеванием и у нее выпадают волосы. Позже, когда актер вышел на сцену для получения награды за лучшую мужскую роль в фильме «Король Ричард», Смит заплакал, извинился и сказал, что в жизни важно защищать свою семью.

В результате американская киноакадемия на 10 лет запретила Смиту участие во всех своих мероприятиях.

Шоу-бизнес,Уилл Смит,
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