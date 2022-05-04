Из YouTube исчезла речь Уилла Смита, произнесенная им на "Оскаре"

Из YouTube-канала премии «Оскар» пропала речь Уилла Смита, которую он произнес, получив награду за лучшую мужскую роль в фильме «Король Ричард». На это обратило внимание Variety.

Фото: Reuters Reuters

Издание обратилось за комментарием к телекомпании ABC, ежегодно транслирующей церемонию, а также к Академии кинематографических искусств и наук.

Пока не ясно, связано ли исчезновение видеоролика с пощечиной, которую Смит дал комику Крису Року.

27 марта голливудский актер на церемонии вручения «Оскара» вышел на сцену и ударил ведущего Криса Рока из-за шутки комика об «очень короткой прическе» супруги Смита. Джада Пинкетт-Смит страдает аутоиммунным заболеванием и у нее выпадают волосы. Позже, когда актер вышел на сцену для получения награды за лучшую мужскую роль в фильме «Король Ричард», Смит заплакал, извинился и сказал, что в жизни важно защищать свою семью.