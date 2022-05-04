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51 минуту назад

Нагиев рассказал, как найти вторую половинку

Газета.Ru

Российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев рассказал, как найти свою вторую половинку, сообщает «Телепрограмма.pro».

Нагиев рассказал, где искать свою вторую половинку
Фото: ТАССТАСС

Нагиев отметил, что искать в «местах легкодоступных» — неправильная стратегия.

«Не отчаивайтесь, ищите. И если вы достойны, то рядом с вами обязательно окажется родной человек, с которым будет хорошо не только засыпать, но и просыпаться», — призвал Нагиев.

Сам Нагиев признал, что его жизнь не является примером абсолютного успеха в любви — тем не менее он знает причину: Нагиев отмечает, что у него так и не сформировался четкий образ идеальной женщины, отчего в его личной жизни не все так гладко.

Шоу-бизнес,Дмитрий Нагиев,
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