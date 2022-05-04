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16 минут назад

Хазанов рассказал о неловком случае с Якубовичем

Lenta.ru

Народный артист России, актер и юморист Геннадий Хазанов вспомнил неловкий случай, который произошел с ним и его другом, телеведущим Леонидом Якубовичем. Историей, которая вызвала у него чувство стыда, он поделился в шоу «Я себя знаю!» на YouTube с комиком Азаматом Мусагалиевым.

Хазанов рассказал о неловком случае с Якубовичем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Хазанов рассказал, что в прошлом жил в коммунальной квартире. По словам артиста, Якубович нередко приходил к нему в гости.

Юморист добавил, что его соседка по квартире очень любила готовить. В один из визитов Якубовича женщина решила угостить его жареными котлетами.

«И пока она с кухни дошла до своей комнаты, когда она вернулась, Леня (Леонид Якубович — прим. «Ленты.ру») успел всю сковородку съесть. Она (соседка — прим. «Ленты.ру») сказала: "Пусть он к нам больше не приходит. У него нет совести, он сожрал все котлеты"», — со смехом вспомнил юморист.

Артист добавил, что ему тогда было стыдно за друга. Он также подчеркнул, что рассказанная история полностью правдива.

Было очень трудно. Якубович вспомнил смертельное ДТП

Ранее Хазанов также высказался о шутках комика Павла Воли. Он раскритиковал юмориста, назвав его выступление жалким зрелищем.

Шоу-бизнес,Геннадий Хазанов,Леонид Якубович,
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