Хазанов рассказал о неловком случае с Якубовичем

«И пока она с кухни дошла до своей комнаты, когда она вернулась, Леня (Леонид Якубович — прим. «Ленты.ру») успел всю сковородку съесть. Она (соседка — прим. «Ленты.ру») сказала: "Пусть он к нам больше не приходит. У него нет совести, он сожрал все котлеты"», — со смехом вспомнил юморист.