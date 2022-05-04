Дэниел Рэдклифф изменился до неузнаваемости

Вышел первый тизер-трейлер автобиографического фильма «Странный: История Эла Янковича». Главную роль в нем исполнит звезда »Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф. Для нового персонажа актер преобразился до неузнаваемости, примерив усы и пышную прическу
Картина расскажет о творческом пути музыканта Эла Янковича, который известен своими пародиями на англоязычные песни. Сюжет затронет не только период пика творческой карьеры Янковича, но и его детство.
Релиз состоится осенью 2022 года на стриминговой платформе Roku. Сам Янкович помог написать сценарий к проекту и одобрил выбор Рэдклиффа на главную роль в байопике. В тизере показали отрывок из композиции музыканта «Like a Surgeon» — пародии на песню «Like a Virgin» Мадонны.
Также в актерский состав вошли Эван Рэйчел Вуд («Мир Дикого Запада»), Джулианна Николсон («Того») и Тоби Хасс («Дневник баскетболиста»).