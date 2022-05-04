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14 минут назад

Дэниел Рэдклифф изменился до неузнаваемости в байопике про Эла Янковича

Газета.Ru

Вышел первый тизер-трейлер автобиографического фильма «Странный: История Эла Янковича». Главную роль в нем исполнит звезда »Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф. Для нового персонажа актер преобразился до неузнаваемости, примерив усы и пышную прическу

Дэниел Рэдклифф изменился до неузнаваемости
Фото: арар
кадр из фильма

Картина расскажет о творческом пути музыканта Эла Янковича, который известен своими пародиями на англоязычные песни. Сюжет затронет не только период пика творческой карьеры Янковича, но и его детство.

Релиз состоится осенью 2022 года на стриминговой платформе Roku. Сам Янкович помог написать сценарий к проекту и одобрил выбор Рэдклиффа на главную роль в байопике. В тизере показали отрывок из композиции музыканта «Like a Surgeon» — пародии на песню «Like a Virgin» Мадонны.

Также в актерский состав вошли Эван Рэйчел Вуд («Мир Дикого Запада»), Джулианна Николсон («Того») и Тоби Хасс («Дневник баскетболиста»).

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