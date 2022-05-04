Дэниел Рэдклифф изменился до неузнаваемости

Вышел первый тизер-трейлер автобиографического фильма «Странный: История Эла Янковича». Главную роль в нем исполнит звезда »Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф. Для нового персонажа актер преобразился до неузнаваемости, примерив усы и пышную прическу

Фото: ар ар

кадр из фильма

Картина расскажет о творческом пути музыканта Эла Янковича, который известен своими пародиями на англоязычные песни. Сюжет затронет не только период пика творческой карьеры Янковича, но и его детство.