Корчевников раскритиковал Киркорова за «осквернение распятия»

«И наказывает страшно. И тех, кто это совершил. И тех, кто этому аплодировал. А, если промолчали и приняли все остальные - то и их. За молчание страны о поругании святынь — Господь наказывает всю страну. Потрясениями, болезнями, нашествиями врагов, поражениями в войнах, кризисами... много мечей у Господа», — написал телеведущий.