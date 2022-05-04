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36 минут назад

Корчевников раскритиковал Киркорова за «осквернение распятия»

Елена Прошина

Телеведущий Борис Корчевников раскритиковал певца Филиппа Киркорова за то, что во время выступления в Кремлевском дворце артист забрался на декорацию в виде поваленного креста. В своем Telegram-канале Корчевников заявил, что поп-король «оскверняет распятие».

Корчевников раскритиковал Киркорова за «осквернение распятия»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе выступления в честь своего 55-летия Киркоров представил свою новую программу. Во время песни «Мария Магдалена» на сцене появился огромный светящийся крест, по которому ходил певец, а люди из подтанцовки ему «поклонялись».

Корчевников прокомментировал номер, отметив, что «Господь не только не бывает поругаем, но и наказывает за поругание».

«И наказывает страшно. И тех, кто это совершил. И тех, кто этому аплодировал. А, если промолчали и приняли все остальные - то и их. За молчание страны о поругании святынь — Господь наказывает всю страну. Потрясениями, болезнями, нашествиями врагов, поражениями в войнах, кризисами... много мечей у Господа», — написал телеведущий.

Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,Борис Корчевников,
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