Корчевников раскритиковал Киркорова за «осквернение распятия»

Телеведущий Борис Корчевников раскритиковал певца Филиппа Киркорова за то, что во время выступления в Кремлевском дворце артист забрался на декорацию в виде поваленного креста. В своем Telegram-канале Корчевников заявил, что поп-король «оскверняет распятие».
В ходе выступления в честь своего 55-летия Киркоров представил свою новую программу. Во время песни «Мария Магдалена» на сцене появился огромный светящийся крест, по которому ходил певец, а люди из подтанцовки ему «поклонялись».
Корчевников прокомментировал номер, отметив, что «Господь не только не бывает поругаем, но и наказывает за поругание».
«И наказывает страшно. И тех, кто это совершил. И тех, кто этому аплодировал. А, если промолчали и приняли все остальные - то и их. За молчание страны о поругании святынь — Господь наказывает всю страну. Потрясениями, болезнями, нашествиями врагов, поражениями в войнах, кризисами... много мечей у Господа», — написал телеведущий.