«Очень сложно этому противостоять»: Лазарев сделал заявление

«Мы так долго стремились к легализации музыкального рынка и только-только пришли к цивилизованным отношениям в сфере музыки, а сейчас все опять непонятно. Пока мы все пытаемся привыкнуть к новой данности. Так что я временно приостановил работу над новым альбомом и смотрю, что будет дальше. То же самое по поводу клипов», — объяснил музыкант.