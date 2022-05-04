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26 минут назад

Сергей Лазарев сообщил о приостановке творческой деятельности

Газета.Ru

Певец Сергей Лазарев заявил, что временно решил приостановить творческую деятельность.

«Очень сложно этому противостоять»: Лазарев сделал заявление
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне очень сложно получать вдохновение в такое неспокойное время, когда вокруг столько негатива, злобы и ненависти. Очень сложно всему этому противостоять. В такие моменты хочется закрыться и никого не впускать в свой мир», — сказал он в интервью StarHit.

Артист добавил, что сейчас он «аккумулирует энергию», чтобы потом показать хороший результат.

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По его словам, в музыкальной среде не только он находится в «легком ступоре», так как непонятно, как теперь продвигать новые клипы, песни и монетизировать свое творчество.

«Мы так долго стремились к легализации музыкального рынка и только-только пришли к цивилизованным отношениям в сфере музыки, а сейчас все опять непонятно. Пока мы все пытаемся привыкнуть к новой данности. Так что я временно приостановил работу над новым альбомом и смотрю, что будет дальше. То же самое по поводу клипов», — объяснил музыкант.

Ранее представитель Сергея Лазарева прокомментировала сообщения об отмене его концертов.

Шоу-бизнес,Сергей Лазарев,
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