«Очень сложно этому противостоять»: Лазарев сделал заявление

Певец Сергей Лазарев заявил, что временно решил приостановить творческую деятельность.
«Мне очень сложно получать вдохновение в такое неспокойное время, когда вокруг столько негатива, злобы и ненависти. Очень сложно всему этому противостоять. В такие моменты хочется закрыться и никого не впускать в свой мир», — сказал он в интервью StarHit.
Артист добавил, что сейчас он «аккумулирует энергию», чтобы потом показать хороший результат.
По его словам, в музыкальной среде не только он находится в «легком ступоре», так как непонятно, как теперь продвигать новые клипы, песни и монетизировать свое творчество.
«Мы так долго стремились к легализации музыкального рынка и только-только пришли к цивилизованным отношениям в сфере музыки, а сейчас все опять непонятно. Пока мы все пытаемся привыкнуть к новой данности. Так что я временно приостановил работу над новым альбомом и смотрю, что будет дальше. То же самое по поводу клипов», — объяснил музыкант.
Ранее представитель Сергея Лазарева прокомментировала сообщения об отмене его концертов.