Звезда «Дома-2» проиграла суд за неудачную пластику груди

«…грудь живет своей жизнью. Да, иногда он (имплант) встает на место, например, как сегодня, и кажется, что все ок. Но через два часа он снова крутится, и грудь выглядит ужасно! Ужасные рубцы, будто мясник резал, все изуродовано. Грудь уходит под мышки, а врач говорит, что доволен своей работой. Это доставляет массу комплексов и слез», - жаловалась Инесса в социальных сетях.