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30 минут назад

Звезда «Дома-2» проиграла суд за неудачную пластику груди

Ирина Лебедева

Экс участница «Дома-2» Инесса Шевчук в прошлом году обратилась в суд из-за неудачно сделанной пластической операции. Грудные импланты у девушки не зафиксировались на одном месте, а двигались под кожей.

Звезда «Дома-2» проиграла суд за неудачную пластику груди
Фото: ВКонтактеВКонтакте

«…грудь живет своей жизнью. Да, иногда он (имплант) встает на место, например, как сегодня, и кажется, что все ок. Но через два часа он снова крутится, и грудь выглядит ужасно! Ужасные рубцы, будто мясник резал, все изуродовано. Грудь уходит под мышки, а врач говорит, что доволен своей работой. Это доставляет массу комплексов и слез», - жаловалась Инесса в социальных сетях.

Девушка потребовала от клиники компенсации в размере одного миллиона рублей, пишет «Комсомольская Правда».

Однако представители клиники предъявили договор, где было сказано, что клиентка получила качественные услуги в оговоренные сроки и не имеет претензий к медикам. Более того, Шевчук обвинили в несоблюдении правил безопасности – ее предупреждали о том, что следует исключить физические нагрузки в течение трех месяцев после операции, а на основании ее соцсетей ответчик сделал вывод, что она ходила в тренажерный зал.

Кроме того, как оказалось, «проблема вращения (ротации) протеза (импланта) молочной железы постоянно обсуждается в литературе и встречается у 10%-15% прооперированных пациенток», и Инессе просто не повезло попасть в их число.

Требования Шевчук Фемида не удовлетворила. Пока неизвестно, будет ли Инесса обжаловать решение суда.

Ранее у Леры Кудрявцевой произошел разрыв грудных имплантов. Британское издание Daily Mail посвятило развернутый материал экстренной операции российской телеведущей. Статья о заинтересовавшем зарубежную прессу событии сопровождается медицинскими уточнениями об опасности грудных имплантов.

Шоу-бизнес,Лера Кудрявцева,
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