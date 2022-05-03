Пресс-секретарь Киркорова назвала провокацией слухи о его эмиграции

В СМИ прошла информация о том, что Филипп Киркоров после заявления в поддержку Максима Галкина и Аллы Пугачевой собрался уехать в Израиль.

Фото: РИА Новости РИА Новости

5 Канал решил прояснить ситуацию, обратившись к пресс-секретарю певца Екатерине Успенской. Екатерина опровергла слухи об эмиграции поп-короля российской эстрады, более того, назвала их провокацией и сплетнями.

«Я не читаю такие Telegram-каналы и больше склоняюсь к правдивым источникам. Вас могу уверить, у вас непроверенный источник», — заверила она.

Ранее Киркоров выступил с обращением к россиянам и журналистке Маргарите Симоньян, которая раскритиковала Примадонну и назвала Галкина человеком нетрадиционной ориентации, женившийся на Пугачевой «для отвода глаз».

Певец был возмущен оскорбительными словами журналистки и призвал всех не осуждать кого-либо, а сплотиться в нынешнее непростое время.