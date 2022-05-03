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1 час назад

Асмус: «У меня есть отношения»

Ирина Лебедева

Кристина Асмус после развода с Гариком Харламовым долго скрывала от любопытных глаз свою личную жизнь. И лишь недавно звезда сообщила в своем микроблоге, что у нее есть любимый человек и она счастлива. Об этом рассказывает портал slovodel.

Асмус: «У меня есть отношения»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я нахожусь в абсолютной любви. У меня есть отношения и не один год уже!», -призналась звезда.

Также актриса однозначно назвала фейком слухи о ее многочисленных романах с известными коллегами.

«Мне всегда приписывали множество романов, даже когда я была в браке. Только за последний год меня усердно сводили с Алексеем Чадовым, Наваи Бакировым, Милошем Биковичем, по десятому кругу с Александром Петровым, Алексеем Учителем, Сергеем Гилевым, Иваном Твердовским, Данилой Чащиным, партнерами по театру и съемочным площадкам. Но ни с кем из вышеперечисленных меня не связывало ничего, кроме дружбы и работы»

Как пишут СМИ, предполагаемым избранником Кристины может быть 27-летний актер театра и кино Роман Евдокимов, с которым она познакомилась во время совместной работы в Санкт-Петербурге

Свой 34-й день рождения Асмус отметила за закрытыми дверями модного московского ресторана «Флер». Посетителей мероприятия попросили не выкладывать ничего с тайного празднования в соцсетях.

Отмечается, что это уже второй день рождения Асмус, который она отмечает в компании своего возлюбленного — 27-летнего актера Романа Евдокимова.

Шоу-бизнес,Сергей Гилев,Роман Евдокимов,Гарик Харламов,Алексей Чадов,Кристина Асмус,Александр Петров,Милош Бикович,
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