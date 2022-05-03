Асмус: «У меня есть отношения»

«Мне всегда приписывали множество романов, даже когда я была в браке. Только за последний год меня усердно сводили с Алексеем Чадовым, Наваи Бакировым, Милошем Биковичем, по десятому кругу с Александром Петровым, Алексеем Учителем, Сергеем Гилевым, Иваном Твердовским, Данилой Чащиным, партнерами по театру и съемочным площадкам. Но ни с кем из вышеперечисленных меня не связывало ничего, кроме дружбы и работы»