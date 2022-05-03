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1 час назад

Стало известно, сколько денег потерял Джонни Депп из-за суда с Эмбер Хёрд

Секрет Фирмы

Голливудский актёр Джонни Депп потерял не менее $22,5 млн из-за судебного процесса с бывшей женой актрисой Эмбер Хёрд. Именно такую сумму Депп должен был получить за съёмки в шестой части «Пиратов Карибского моря», но они отменились из-за того, что актёра обвинили в домашнем насилии. Об этом во время своего выступления в суде заявил агент актёра Джек Уигэм. Трансляция заседания шла на YouTube-канале Law&Crime Network.

Сколько денег потерял Джонни Депп из-за обвинений в домашнем насилии
Фото: ТАССТАСС

Уигэм подчеркнул, что заявления Хёрд стали катастрофой для карьеры знаменитости. Актёр лишился многих предложений и ролей, также многие крупные рекламодатели отказались с ним сотрудничать, добавил звёздный агент.

По словам агента Деппа, за независимый фильм «Великий» (Minamata) актёр должен был получить около $3 млн, но ему пришлось отказаться от части суммы, чтобы картина могла выйти на экраны. Он уточнил, что многие рекламодатели оказались от финансирования этого фильма из-за скандала.

Ранее «Секрет» рассказывал, что Эмбер Хёрд уволила свою пиар-команду после потока «плохих заголовков» в СМИ. Хёрд отказалась от услуг пиар-агентства Precision Strategies, которое сопровождало слушания по иску о лжесвидетельстве, поданному её бывшим мужем, актёром Джонни Деппом. Хёрд «раздосадована тем, что её история не передаётся эффективно», сообщили журналисты.

«Секрет» подробно писал о непростом жизненном пути Джонни Деппа и о том, как изменилось его финансовое состояние за последние годы.

Шоу-бизнес,Джонни Депп,
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