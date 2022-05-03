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17 минут назад

Жестокое избиение актером Задорожным кота попало на видео

Ирина Лебедева

Нетрезвый актер Дмитрий Задорожный жестоко избил кота в подъезде в подмосковных Химках. Мужчина повел питомца на прогулку на шлейке, но по возвращению домой что-то пошло не так.

Жестокое избиение актером Задорожным кота попало на видео
Фото: ВКонтактеВКонтакте

Подъездные видеокамеры запечатлели, как Задорожный пинал животное, топтал его ногами и швырял об дверь, - информирует «Комсомольская Правда».

Соседи обратились в полицию. В Телеграм-канале Типичные Химки выложены видеоролики с избиением животного и сообщается:

«К сожалению, кот умер, живодер добил кота уже на своем этаже.

Кота вынесли в черном пакете немного позже, жена живодера отмывала кровь в ночи на площадке. Утром у подьезда и в холле лифта кругом была кровь. Все видео есть. В чате дома пишут, что отправили в полицию».

Сам Задорожный объяснил, что кот на него напал, и он защищался. Якобы он потом отвез животное к ветклинику, и там сказали, что тот не получил повреждений. По словам актера, он после этой истории оставил кота в переноске в парке, где его и забрали неравнодушные люди.

Однако в соцсетях пишут, что после подобных издевательств кот умер, а в клинику, возможно, привезли показать другое животное. Люди боятся, что Задорожный может избежать наказания, поэтому в интернете создана петиция.

Мужчину доставили в отдел полиции, после допроса его отпустили. Проводится доследственная проверка.

На городском кладбище домашних животных в Санкт-Петербурге появился памятник коту Кузе. Бедное животное до смерти замучила семья садистов из Северодвинска, которая снимала пытки кота на видео.

Шоу-бизнес,Дмитрий Задорожный,
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