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1 час назад

Мечтавшую о съемках со звездами участницу «Дома-2» обманули мошенники

Ирина Лебедева

Заявление в полицию на продюсера Алину Радидову и блогера Лусик Карапетян участница «Дома -2» Алина Ян написала, когда окончательно поняла, что оказалась жертвой мошенничества. Амбициозной девушке пообещали сотрудничество со звездами. Доверчивость стоила Алине 8 миллионов рублей.

Мечтавшую о съемках со звездами участницу «Дома-2» обманули мошенники
Фото: ВКонтактеВКонтакте

«Мне очень долго врали и обещали «золотые горы» - участие в съемках клипов Jony, Hammali&Navai, Давы, сотрудничество с Ольгой Бузовой и еще многое ради чего мне пришлось не только серьезно потратиться, но и заложить квартиру. Увы, все мои надежды превратились в пыль», - рассказала пострадавшая журналистам «Комсомольской Правды».

На данный момент одна из предполагаемых мошенниц - блогер Лусик Карапетян – находится в федеральном розыске. Но уже арестован ее пособник, популярный блогер по имени Хиза, социальные сети которого насчитывают более 7 миллионов подписчиков.

«Хиза активно участвовал в процессе, забирал у меня деньги. Якобы для Лусик. Девушка говорила, что больна, что у нее рак, что ей срочно нужны деньги на лечение. Поэтому в рамках сотрудничества они делают мне большие скидки. В ходе разбирательства, удалось выяснить, что жертвами стали еще несколько человек, которых так же развели на миллионы», - рассказала Алина.

Ранее сообщалось, что блогера Хизри Запирова (Хиза), а также его PR-директора и подругу Лусик Карапетян объявили в федеральный розыск.

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