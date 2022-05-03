Мечтавшую о съемках со звездами участницу «Дома-2» обманули мошенники

«Хиза активно участвовал в процессе, забирал у меня деньги. Якобы для Лусик. Девушка говорила, что больна, что у нее рак, что ей срочно нужны деньги на лечение. Поэтому в рамках сотрудничества они делают мне большие скидки. В ходе разбирательства, удалось выяснить, что жертвами стали еще несколько человек, которых так же развели на миллионы», - рассказала Алина.