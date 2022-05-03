Пресс-секретарь Киркорова отреагировала на слухи об эмиграции артиста

Пресс-секретарь певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская отреагировала на слухи о скорой эмиграции артиста. В беседе с «Пятым каналом» она опровергла эту информацию.

Фото: ТАСС ТАСС

Ранее в одном из Telegram-каналов появился материал со ссылкой на собственные источники о вероятном переезде Киркорова в Израиль.

«Я не читаю такие Telegram-каналы и больше склоняюсь к правдивым источникам. Вас могу уверить, у вас непроверенный источник», — заявила Успенская.