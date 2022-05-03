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24 минуты назад

Пресс-секретарь Киркорова отреагировала на слухи об эмиграции артиста

Мослента

Пресс-секретарь певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская отреагировала на слухи о скорой эмиграции артиста. В беседе с «Пятым каналом» она опровергла эту информацию.

Пресс-секретарь Киркорова отреагировала на слухи об эмиграции артиста
Фото: ТАССТАСС

Ранее в одном из Telegram-каналов появился материал со ссылкой на собственные источники о вероятном переезде Киркорова в Израиль.

«Я не читаю такие Telegram-каналы и больше склоняюсь к правдивым источникам. Вас могу уверить, у вас непроверенный источник», — заявила Успенская.

Ранее стало известно, что Киркоров находится в Москве. Журналистка Алена Жигалова заявила, что звезда готовится к концерту в Кремле по случаю своего 55-летия. 30 апреля певцу исполнилось 55 лет.

Шоу-бизнес,Екатерина Успенская,Филипп Киркоров,
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