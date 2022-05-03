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13 минут назад

Пресс-секретарь Лазарева опровергла слухи об отмене его концертов

Ирина Лебедева

Пресс-секретарь певца Елена Дикевич сказала журналистам РИА Новости, что концерты артиста Сергея Лазарева никто не отменял, все идет по плану, он продолжает творческую деятельность,

Пресс-секретарь Лазарева опровергла слухи об отмене его концертов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Туры прописаны, вся информация у Сергея на сайте. Информацию об отмене концертов кто-то придумал, очередные фейки», - объяснила Дикевич.

Сергей Лазарев должен был выступить на патриотическом концерте «ZаРоссию» в Липецке. За сутки до концерта администрация объявила, что вместо него будет выступать Николай Басков. Как сообщается на сайте местной мэрии: «Решение принято в связи реакцией липецкой общественности».

По данным портала «Взгляд», Лазареву якобы предложили съездить к донбасским беженцам в центр временного размещения, но тот отказался.

Шоу-бизнес,Сергей Лазарев,Николай Басков,
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