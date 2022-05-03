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41 минуту назад

Россияне не смогут голосовать за участников Евровидения

Ирина Лебедева

Граждане РФ не смогут принять участие в голосовании за участников музыкального конкурса «Евровидение». Об этом сообщили организаторы, информирует РИА Новости.

Россиянам запретили голосовать на Евровидении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

66-й конкурс песни Евровидение пройдет в Турине (Италия) в последний месяц весны 2022 года. Первый полуфинал – 10 мая, второй – 12 мая, финал – 14 мая. 25 февраля 2022 года стало известно, что Россия не примет участие в конкурсе этого года.

Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что решение принято в связи с «обеспокоенностью организации» по поводу «беспрецедентного кризиса на Украине».

26 февраля ВГТРК и Первый канал, которые поочередно показывали конкурс в России, приостановили свое членство в Европейском вещательном союзе.

«Голосование во время соревнования возможно только из стран, которые в нем участвуют. Россия, не участвуя в мероприятии, не может голосовать со своей территории", - заявил исполнительный продюсер "Евровидения" Клаудио Фазуло.

По словам продюсера Симоны Марторелли, исключение России связано с «ценностями, на которых основан EBU».

Украинский певец Андрей Данилко в образе Верки Сердючки оскандалился, пропев в песне в 2007 году фразу «Lasha Tumbai». Слушатели отметили, что фраза созвучна словам «Russia goodbye» и сочли ее за антироссийский выпад. После инцидента Данилко перестал гастролировать по России и появляться в эфире федеральных телеканалов.

Шоу-бизнес,Андрей Данилко,Первый канал,
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