Россиянам запретили голосовать на Евровидении

Граждане РФ не смогут принять участие в голосовании за участников музыкального конкурса «Евровидение». Об этом сообщили организаторы, информирует РИА Новости.

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66-й конкурс песни Евровидение пройдет в Турине (Италия) в последний месяц весны 2022 года. Первый полуфинал – 10 мая, второй – 12 мая, финал – 14 мая. 25 февраля 2022 года стало известно, что Россия не примет участие в конкурсе этого года.

Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что решение принято в связи с «обеспокоенностью организации» по поводу «беспрецедентного кризиса на Украине».

26 февраля ВГТРК и Первый канал, которые поочередно показывали конкурс в России, приостановили свое членство в Европейском вещательном союзе.

«Голосование во время соревнования возможно только из стран, которые в нем участвуют. Россия, не участвуя в мероприятии, не может голосовать со своей территории", - заявил исполнительный продюсер "Евровидения" Клаудио Фазуло.

По словам продюсера Симоны Марторелли, исключение России связано с «ценностями, на которых основан EBU».