Мамаев бьется за снижение алиментов, при этом строит особняк

«Мне вот до сих пор непонятно, как можно бороться за то, чтобы не платить своему родному ребенку, про сына я молчу, —Да, он ему не родной, но все мы помним, когда Мамаева посадили, главным аргументом в суде было то, что у него двое детей на иждивении, при разводе сразу стал один», - писала Алана в социальной сети.