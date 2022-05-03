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1 час назад

Мамаев бьется за снижение алиментов, при этом строит особняк

Ирина Лебедева

Павел Мамаев долго воевал с бывшей супругой Аланой за размер алиментов на их общую дочь Алису. На прошлой неделе его адвокаты желаемого все же добились. Правда, решение по алиментам Алана собралась обжаловать, - пишет СтарХит.

Мамаев бьется за снижение алиментов, при этом строит особняк
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне вот до сих пор непонятно, как можно бороться за то, чтобы не платить своему родному ребенку, про сына я молчу, —Да, он ему не родной, но все мы помним, когда Мамаева посадили, главным аргументом в суде было то, что у него двое детей на иждивении, при разводе сразу стал один», - писала Алана в социальной сети.

Сейчас футболист занят строительством особняка в деревне Ярцево, находящейся на юго-западе Москвы. Как сообщают СМИ, только работы по возведению дома обойдутся Мамаеву порядка 12 миллионов рублей.

Это очередной загородный дом спортсмена. Имевшуюся ранее собственность он переписал на родителей, так что к разделу имущества с супругой подошел в полной готовности. Алана обратилась в суд, заявив, что Павел формально остался ни с чем. А на самом деле у него две квартиры стоимостью более 200 миллионов, три дома за 54 миллиона, помещение на Лубянке за 186 миллионов, дорогой автомобиль и многое другое.

Мамаева требует половину имущества, нажитого за восемь лет брака.

Мария Погребняк, супруга бывшего форварда сборной России Павла Погребняка, отреагировала на решение суда о том, что полузащитник подмосковных "Химок" Павел Мамаев должен выплачивать 1/6 доходов на алименты 8-летней дочери Алисе.

«Жадный папа пошел биться в суд для уменьшения размера и победил, теперь он должен выплачивать на содержание дочери 1/6 своего дохода. С кем Павел бился в суде? Да не с женой бывшей, а с дочерью родной. Это у нее он отнимал, что мог».

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