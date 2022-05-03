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1 час назад

Скандальный голливудский папарацци Рон Галелла умер в 91 год

Газета.Ru

Известный американский папарацци Рон Галелла умер 1 мая на 92-м году жизни в своем доме в Монтвилле, штат Нью-Джерси. Согласно The New York Times, причиной смерти стала застойная сердечная недостаточность.

Умер скандальный голливудский папарацци
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Фотограф обрел популярность в 1970-х, преследуя бывшую первую леди США Жаклин Кеннеди Онассис. Снятая им фотография Онассис с развевающимися на ветру волосами считается одним из самых известных снимков папарацци всех времен. В 1972 году суд запретил Галелле приближаться к Онассис на расстояние около 10 метров. Несмотря на это, папарацци неоднократно нарушал запрет и прекратил преследование бывшей первой леди в 1981 году, когда судья пригрозил посадить его в тюрьму на 60 лет.

В 1973 году звезда «Крестного отца» Марлон Брандо ударил преследовавшего его Галеллу кулаком, сломал ему челюсть и выбил пять зубов. По словам фотографа, актер выплатил ему $40 тыс. в порядке судебного урегулирования инцидента. Также папарацци снимал Ричарда Бертона, Элизабет Тейлор, Элвиса Пресли, Шона Пенна, Бриджит Бардо и других знаменитостей.

Ранее стало известно о смерти участницы американского дуэта The Judds и пятикратной обладательницы «Грэмми» Наоми Джадд

Шоу-бизнес,Ричард Бертон,Шон Пенн,Элизабет Тейлор,Элвис Пресли,Жаклин Кеннеди,
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