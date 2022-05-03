Умер скандальный голливудский папарацци

Фотограф обрел популярность в 1970-х, преследуя бывшую первую леди США Жаклин Кеннеди Онассис. Снятая им фотография Онассис с развевающимися на ветру волосами считается одним из самых известных снимков папарацци всех времен. В 1972 году суд запретил Галелле приближаться к Онассис на расстояние около 10 метров. Несмотря на это, папарацци неоднократно нарушал запрет и прекратил преследование бывшей первой леди в 1981 году, когда судья пригрозил посадить его в тюрьму на 60 лет.