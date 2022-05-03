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17 минут назад

Больше не блондинка: Татьяна Навка решилась на смелый эксперимент

Passion.ru

Знаменитая фигуристка много лет не изменяла своему образу, однако в этот раз решила попробовать что-то «погорячее».

Татьяна Навка сменила многолетний образ
Фото: ТАССТАСС

Поп-король российской эстрады с размахом отметил свой 55-летний юбилей, собрав во дворце Кремля родных и близких друзей. Среди звездных гостей можно было заметить и знаменитую спортсменку Татьяну Навку, которая появилась на празднике без своего супруга, Дмитрия Пескова. Поклонники с удивлением отметили, что олимпийская чемпионка изменила своему привычному цвету волос и перекрасилась в огненно-рыжий оттенок

passion.ru

Для выхода в свет фигуристка выбрала оригинальную серебристую «двойку», состоящую из длинной обтягивающей юбки и жилета. Дополнила нестандартный образ огненная красавица лаконичным черным жакетом, лодочками в тон, дизайнерской круглой сумочкой и минималистичными украшениями. Макияж в спокойных оттенках не отвлекал внимания, а наоборот, делал образ более цельным и гармоничным.

Шоу-бизнес,Татьяна Навка,Дмитрий Песков,
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