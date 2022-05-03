Меладзе, Брежнева и Лорак в Турции выступать не будут

Ранее в СМИ и социальных сетях прошла информация о том, что у Валерия Меладзе, Веры Брежневой, Ани Лорак и ряда других исполнителей запланированы концерты в одном из отелей Турции, ориентированном на туристов из России.

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Однако «Московский Комсомолец» пишет, что официальный представитель отеля сообщил журналистам, что в связи с общественно-политической ситуацией в мире отменились абсолютно все выступления артистов.

«Руководство выражает свою благодарность за проявленный интерес к отелю. Но из-за сложившейся ситуации в мире концерты отменены, по причине, не зависящей от отеля. На нашем официальном сайте можете посмотреть достоверную информацию. Фото с датами концертов, которое растиражировали СМИ – это не наш официальный сайт», – проинформировал представитель.

Стало известно, за сколько артисты готовы вновь прилететь к нам в страну. Например, Вера Брежнева готова провести закрытую вечеринку для российского гостя, но только за пять миллионов рублей. При этом полный состав музыкантов концертный директор гарантировать не может, так как многие из них «разбежались».