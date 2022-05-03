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1 час назад

Лазарев: «Сложно получать вдохновение в такое неспокойное время»

Ирина Лебедева

У Сергея Лазарева в последнее время наступил творческий кризис. Певец пожаловался, что не может записать новый альбом и снять клип.

Лазарев: «Сложно получать вдохновение в такое неспокойное время»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вообще, пока я (и не только я) в легком ступоре, поскольку непонятно, как снимать и на каких площадках продвигать новые клипы. Многие рекорд-лейблы уходят из России. Многие легальные цифровые площадки, на которых можно было монетизировать свою работу, закрыты. Так что я временно приостановил работу над новым альбомом и смотрю, что будет дальше. То же самое по поводу клипов», — объяснил 39-летний исполнитель.

Сергей рассказал, что, в России не так давно только выстроились «цивилизованные отношения в сфере музыки», которые уже сегодня начали рушиться.

«Мне очень сложно получать вдохновение в такое неспокойное время, когда вокруг столько негатива, злобы и ненависти. Очень сложно всему этому противостоять», - огорчен артист.

Сергей Лазарев должен был выступить на патриотическом концерте «ZаРоссию» в Липецке. За сутки до концерта администрация объявила, что вместо него будет выступать Николай Басков. Как сообщается на сайте местной мэрии: «Решение принято в связи реакцией липецкой общественности». По данным портала «Взгляд», Лазареву якобы предложили съездить к донбасским беженцам в центр временного размещения, но тот отказался.

Шоу-бизнес,Сергей Лазарев,Николай Басков,
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