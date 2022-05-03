В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
1 час назад

Певица Алсу рассказала о приступе тахикардии в костюме Пчелы в «Маске»

Газета.Ru

Финалистка третьего сезона шоу «Маска» Алсу пожаловалась на то, что в костюме Пчелы ей было «нечем дышать». В интервью «СтарХиту» певица призналась, что первое время испытывала большие неудобства на съемках

Певица Алсу рассказала о приступе тахикардии
Фото: ТАССТАСС
нтв

«Дышать было совершенно нечем, очень тяжело. После первой съемки началась жуткая тахикардия, повысилось давление. Я искренне не понимала, как быть дальше. Но мне сказали, что привыкну. И я привыкла, потом с каждым разом становилось все легче и легче», — сказала Алсу.

Победителем «Маски» стал оперный певец Ильдар Абдразаков, выступавший в костюме Дракона. Второе место заняла солистка дуэта «#2Маши» Мария Зайцева, а третье — Алексей Воробьев в образе Монстрика. Многие поклонники в соцсетях высоко оценили выступления Алсу и высказались против присуждения ей четвертого места.

Шоу-бизнес,Мария Зайцева,Ильдар Абдразаков,Алексей Воробьев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители