Певица Алсу рассказала о приступе тахикардии

Финалистка третьего сезона шоу «Маска» Алсу пожаловалась на то, что в костюме Пчелы ей было «нечем дышать». В интервью «СтарХиту» певица призналась, что первое время испытывала большие неудобства на съемках
«Дышать было совершенно нечем, очень тяжело. После первой съемки началась жуткая тахикардия, повысилось давление. Я искренне не понимала, как быть дальше. Но мне сказали, что привыкну. И я привыкла, потом с каждым разом становилось все легче и легче», — сказала Алсу.
Победителем «Маски» стал оперный певец Ильдар Абдразаков, выступавший в костюме Дракона. Второе место заняла солистка дуэта «#2Маши» Мария Зайцева, а третье — Алексей Воробьев в образе Монстрика. Многие поклонники в соцсетях высоко оценили выступления Алсу и высказались против присуждения ей четвертого места.