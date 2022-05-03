Певица Алсу рассказала о приступе тахикардии

«Дышать было совершенно нечем, очень тяжело. После первой съемки началась жуткая тахикардия, повысилось давление. Я искренне не понимала, как быть дальше. Но мне сказали, что привыкну. И я привыкла, потом с каждым разом становилось все легче и легче», — сказала Алсу.