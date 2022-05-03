Сергей Жуков покинул Россию

Вокалист поп-группы «Руки вверх» Сергей Жуков с женой и детьми покинул Россию. Певца в центре в Ереване заметил корреспондент «ФедералПресс». Сам Жуков не скрывает своего отъезда и постит снимки в соцсетях.
«Добро пожаловать в Ереван»,– говорит певец в одном из видео.
Сам Сергей Жуков пока не комментировал свой отъезд в Армению, поэтому не известно, решил ли он, как другие звезды, эмигрировать или просто приехал отдохнуть.
Второй вариант тоже вероятен, так как Ереван является значимым местом для артиста и его жены, бывшей солистки коллектива «Сливки» Регины Бурд. Супруги познакомились именно в этом городе. Кроме прогулок по городу Жукова также заметили на митинге армянской оппозиции, требующей отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна.
Впрочем, как пишут местные СМИ, российский певец не принимал участие активное в самом мероприятии, а только наблюдал со стороны.
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