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35 минут назад

Раскрыто имя главного покровителя сбежавшей в Израиль Пугачевой

РИА "ФедералПресс"

Продюсер Сергей Лавров считает, что уехавшую в Израиль Пугачеву опекает не кто иной, как олигарх Михаил Прохоров. Об этом он заявил в беседе с порталом BLITZ+.

Раскрыто имя главного покровителя уехавшей в Израиль Пугачевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Там давняя дружба», – сказал продюсер.

Он напомнил, что когда Прохоров баллотировался в президенты, Пугачева его поддерживала и везде сопровождала. За это, по словам Лаврова, Примадонна получила кругленькую сумму с «большими нулями», которая позволила ей в конечном счете отказаться от гастролей и заняться семьей.

Продюсер также не исключил, что олигарх продолжает поддерживать певицу и сейчас.

«Я не думаю, что он помогал рублями в концертах Галкина. Если мог бы продвигать, то не продажей билетов. В лучшем случае рублем помог, но Алле Борисовне», – добавил он разговоре с BLITZ+.

Ранее «ФедералПресс» писал, что названа новая Примадонна российской эстрады взамен сбежавшей в Израиль Пугачевой.

Шоу-бизнес,Михаил Прохоров,Сергей Лавров,
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