Раскрыто имя главного покровителя уехавшей в Израиль Пугачевой

Продюсер Сергей Лавров считает, что уехавшую в Израиль Пугачеву опекает не кто иной, как олигарх Михаил Прохоров . Об этом он заявил в беседе с порталом BLITZ+.

Он напомнил, что когда Прохоров баллотировался в президенты, Пугачева его поддерживала и везде сопровождала. За это, по словам Лаврова, Примадонна получила кругленькую сумму с «большими нулями», которая позволила ей в конечном счете отказаться от гастролей и заняться семьей.