Раскрыто имя главного покровителя уехавшей в Израиль Пугачевой

Продюсер Сергей Лавров считает, что уехавшую в Израиль Пугачеву опекает не кто иной, как олигарх Михаил Прохоров. Об этом он заявил в беседе с порталом BLITZ+.
«Там давняя дружба», – сказал продюсер.
Он напомнил, что когда Прохоров баллотировался в президенты, Пугачева его поддерживала и везде сопровождала. За это, по словам Лаврова, Примадонна получила кругленькую сумму с «большими нулями», которая позволила ей в конечном счете отказаться от гастролей и заняться семьей.
Продюсер также не исключил, что олигарх продолжает поддерживать певицу и сейчас.
«Я не думаю, что он помогал рублями в концертах Галкина. Если мог бы продвигать, то не продажей билетов. В лучшем случае рублем помог, но Алле Борисовне», – добавил он разговоре с BLITZ+.
Ранее «ФедералПресс» писал, что названа новая Примадонна российской эстрады взамен сбежавшей в Израиль Пугачевой.