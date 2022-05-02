Киркорова обвинили в оскорблении чувств верующих

«Во время песни „Мария Магдалена“ на сцене появляется огромный светящийся крест, внутри которого „распята“ актриса. Сам крест становится для певца „сценой“. Он стоит на нем, ходит по нему, исполняя песню, а актеры из „подтанцовки“ ползают перед крестом и стоящим на нем Филиппом на коленях» — высказался Легойда, передает «Царьград».