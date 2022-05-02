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8 минут назад

Киркорова обвинили в оскорблении чувств верующих из-за креста

Ura.Ru

В русской православной церкви (РПЦ) российского артиста Филиппа Киркорова заподозрили в сознательной антирелигиозной провокации из-за шоу с крестом. С таким заявлением выступил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда, поводом стал один из номеров юбилейного концерта исполнителя.

Киркорова обвинили в оскорблении чувств верующих
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Во время песни „Мария Магдалена“ на сцене появляется огромный светящийся крест, внутри которого „распята“ актриса. Сам крест становится для певца „сценой“. Он стоит на нем, ходит по нему, исполняя песню, а актеры из „подтанцовки“ ползают перед крестом и стоящим на нем Филиппом на коленях» — высказался Легойда, передает «Царьград».

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Концерт прошел в государственном Кремлевском дворце.

Он добавил, что по поводу сценического действа у него возникает несколько вопросов.

«Каким образом оно направлено на единение общества? Что это? Искреннее непонимание простых вещей вкупе с бесвкусицей или сознательная провокация? Певцу и его команде непонятно, как такой номер будет воспринят теми, для кого крест является важнейшим священным символом? Это сознательное внесение разделения в наше общество?» — задался вопросами Легойда.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сравнил образы Киркорова с реквизитом из американского фильма. На снимках запечатлен волейбольный мяч в виде человеческой головы.

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