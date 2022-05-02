Гурцкая рассказала о своей мечте

Сейчас Диана Гурцкая редко выступает на сцене. Она открыла реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями. Организует подопечным концерты и встречи со звездами. Также певица счастлива больше времени проводить и с семьей.

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Со своим супругом Петром Кучеренко Диана вместе уже 17 лет. Их сыну Константину 14 лет, он школьник, увлекается музыкой, учится в Гнесинке. Об этом пишет 5 Канал.

Гурцкая призналась — она мечтает еще раз стать матерью.

«Я жалею, что как-то в свое время я не подумала о втором ребенке. Я не хотела любовь Кости делить с кем-то. И вот сглупила, честно скажу», — говорит певица.

Диана мечтает о дочери. При этом она с недоверием относится к процедуре ЭКО и услугам суррогатной матери. Гурцкая считает, что лучше взять ребенка из детского дома. Звезда говорит, что муж во всем ее поддерживает. И, если речь зайдет об усыновлении ребенка, он также поддержит это решение.

«Но, еще раз говорю: это настолько ответственно, что здесь нужно всем сердцем и душой быть мамой, родителем этого ребенка», - отметила певица.