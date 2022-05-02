Шуфутинский: «Там ничего нет про тюрьму»

Очередной выпуск шоу «Песни от всей души» с Андреем Малаховым был посвящен песням из комедий Гайдая. Многие из них приобрели такую популярность, что их считают народными. В частности, «Постой, паровоз!» из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», которую в начале программы исполнил Михаил Шуфутинский.

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Гости программы подпевали исполнителю, а потом зашла речь о происхождении композиции. Как оказалось, многие думают, что она имеет отношение к тюремному фольклору, - пишут dni.ru.

Шуфутинский разубедил слушателей.

«Я вот удивляюсь, все почему-то считают, что для того, чтобы написать такую песню, надо обязательно отсидеть в тюрьме. Это странно, потому что, во-первых, там ничего нет про тюрьму. И это вообще-то трагедия человека, который попал в беду и едет повидаться с мамой», - объяснил он.

Михаил рассказал, что русские в Америке часто просили его исполнить именно эту песню. Ведь она – о долгой разлуке, что очень близко сердцам эмигрантов.