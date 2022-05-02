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28 минут назад

Король эстрады отметил юбилей с королевским размахом

Ирина Лебедева

З0 апреля Филиппу Киркорову исполнилось 55 лет. Народный артист России отметил свою юбилей с королевским размахом. Как пишет ФАН со ссылкой на информацию из Telegram-каналов, грандиозный праздник обошелся почти в 40 миллионов рублей.

Король эстрады отметил юбилей с королевским размахом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гостям (говорят, их было порядка 500 человек) был предложен праздничный ужин в отеле The Ritz-Carlton, за подачу блюд в котором отвечал ресторане La Maree. В дополнение к деликатесам был организован модный показ. Зрителям именинник продемонстрировал 55 нарядов из собственного гардероба.

После долгой вражды Любовь Успенская встретилась с дочкой Татьяной Плаксиной. Воссоединение произошло на дне рождении Филиппа Киркорова. Об этом сообщает Центральная служба новостей. В Интернете появилась видеозапись, в кадре которого Плаксина танцует с матерью. Затем женщины поздравили виновника торжества.

Шоу-бизнес,Любовь Успенская,Филипп Киркоров,
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