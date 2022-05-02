«Модный приговор» приговорен? Васильев покинул страну

Историк моды Александр Васильев, недавно уехавший из России, опубликовал открытое письмо, где осудил спецоперацию на Украине, а также сообщил, что давно имеет литовское гражданство. Об этом пишет Экспресс Газета.
«Я не связан с руководством России, не награждён ни одной правительственной наградой и не получаю помощи для моего Фонда хранилища коллекции Старинного костюма и Истории моды из России. Я никогда не был членом какой-либо партии, я сам был эмигрантом от советского режима во Францию в 1982 году и имею Литовское гражданство более 20 лет», - заявил телеведущий.
Васильев много лет вел на Первом Канале шоу «Модный приговор». Сейчас выход шоу в эфир приостановлен. В социальных сетях и СМИ высказываются предположения, что передача либо вообще больше не появится на телевидении, либо для нее будут подыскивать другого ведущего, как это было сделано в случае с шоу Максима Галкина.
Относительно недавно телеведущий Александр Васильев обзавелся квартирой в Турции, которую, наконец, показал публике. Это «трешка» площадью около 100 квадратных метров в Аланье (провинция Анталия).