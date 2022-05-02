«У нас другие проблемы»: Миро о скандале вокруг Галкина

«На мой взгляд, и Галкин, имеющий возможность уехать и не работать больше ни дня, и Симоньян, и сам Киркоров настолько далеки от народа, от наших нужд и волнений, что все их слова для нас сейчас — пустой звук. У нас же другие проблемы, мысли, тревоги. Ребят, в самом деле -- не до вас», — считает Миро.