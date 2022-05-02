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1 час назад

«У нас другие проблемы»: Миро о скандале вокруг Галкина

Ирина Лебедева

Блогер Лена Миро в ЖЖ прокомментировала разгоревшийся из-за резких высказываний Маргариты Симоньян о Максиме Галкине скандал. За Галкина вступился Киркоров, Пригожин, другие артисты.

«У нас другие проблемы»: Миро о скандале вокруг Галкина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Киркоров «призвал к миру, согласию и всему хорошему - не гнобить, в частности, Пугачеву и Галкина. Нет, ну а чего? Не нужно сейчас сеять ненависть и разобщать людей», - пишет Миро.

Однако, по ее словам, все дело в том, что все участники конфликта на самом деле очень далеки от народа, его нужд и чаяний.

«На мой взгляд, и Галкин, имеющий возможность уехать и не работать больше ни дня, и Симоньян, и сам Киркоров настолько далеки от народа, от наших нужд и волнений, что все их слова для нас сейчас — пустой звук. У нас же другие проблемы, мысли, тревоги. Ребят, в самом деле -- не до вас», — считает Миро.

Тем временем Анастасия Волочкова сделала попытку стать ведущей на Первом Канале. Она сочла, что сейчас самый подходящий момент – ее давний коллега, российский артист балета и педагог Николай Цискаридзе заменил оказавшегося в опале телеведущего Максима Галкина в шоу Первого канала «Сегодня вечером». Однако попытка, судя по всему, оказалась неудачной.

Шоу-бизнес,Маргарита Симоньян,Максим Галкин,Николай Цискаридзе,Анастасия Волочкова,Первый канал,
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