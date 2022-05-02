«У нас другие проблемы»: Миро о скандале вокруг Галкина

Блогер Лена Миро в ЖЖ прокомментировала разгоревшийся из-за резких высказываний Маргариты Симоньян о Максиме Галкине скандал. За Галкина вступился Киркоров, Пригожин, другие артисты.
«Киркоров «призвал к миру, согласию и всему хорошему - не гнобить, в частности, Пугачеву и Галкина. Нет, ну а чего? Не нужно сейчас сеять ненависть и разобщать людей», - пишет Миро.
Однако, по ее словам, все дело в том, что все участники конфликта на самом деле очень далеки от народа, его нужд и чаяний.
«На мой взгляд, и Галкин, имеющий возможность уехать и не работать больше ни дня, и Симоньян, и сам Киркоров настолько далеки от народа, от наших нужд и волнений, что все их слова для нас сейчас — пустой звук. У нас же другие проблемы, мысли, тревоги. Ребят, в самом деле -- не до вас», — считает Миро.
Тем временем Анастасия Волочкова сделала попытку стать ведущей на Первом Канале. Она сочла, что сейчас самый подходящий момент – ее давний коллега, российский артист балета и педагог Николай Цискаридзе заменил оказавшегося в опале телеведущего Максима Галкина в шоу Первого канала «Сегодня вечером». Однако попытка, судя по всему, оказалась неудачной.