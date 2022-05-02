Цискаридзе как ведущий шоу «Сегодня вечером» получил одобрение коллег

Николай Цискаридзе заменил Максима Галкина в развлекательной передаче «Сегодня вечером». Нового ведущего пришлось искать после того, как Галкин с семьей уехал в Израиль.
Как рассказывает «Комсомольская Правда», сегодня в сети появились проморолики нового выпуска. Он посвящен Дню Победы. В студии будут звучать песни военных лет. В гостях у программы - Родион Газманов, Наталья Варлей, Борис Галкин, Николай Расторгуев, Лариса Лужина и другие артисты. Николай Максимович расскажет о Георгии Юматове и других артистах – участниках Великой Отечественной войны.
После съемок коллеги были единодушны – Цискаридзе блестяще дебютировал в эфире. Но вопрос о том, станет ли он постоянным ведущим программы, пока не решен. Цискаридзе приезжает на съемки в Москву из Санкт-Петербурга. Всемирно известный артист балета занят на должности ректора Академии русского балета имени Вагановой. Правда, как информирует «КП», подобные шоу идут в записи, он не слишком привязаны ко времени, так что их можно снимать заранее.
К слову, соведущей Цискаридзе очень хотела стать Анастасия Волочкова. Балерина даже обратилась в редакцию Первого канала, но, судя по всему, так и не получила ответа.