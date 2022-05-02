Цискаридзе как ведущий шоу «Сегодня вечером» получил одобрение коллег

После съемок коллеги были единодушны – Цискаридзе блестяще дебютировал в эфире. Но вопрос о том, станет ли он постоянным ведущим программы, пока не решен. Цискаридзе приезжает на съемки в Москву из Санкт-Петербурга. Всемирно известный артист балета занят на должности ректора Академии русского балета имени Вагановой. Правда, как информирует «КП», подобные шоу идут в записи, он не слишком привязаны ко времени, так что их можно снимать заранее.