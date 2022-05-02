Пригожин о словах Симоньян: «Мы не должны до такого опускаться»

«Я видел их отношения. Я точно знаю, что Алла Борисовна очень любит Максима. Она нашла в нем душевное спокойствие. Они выглядят счастливее, чем многие другие пары. Я не защищаю ни ту, ни другую сторону, просто пытаюсь анализировать. Каждый по-своему может быть прав, но мы не должны опускаться до агрессии друг против друга».