Пригожин о словах Симоньян: «Мы не должны до такого опускаться»

Маргарита Симоньян резко отозвалась о политической позиции Максима Галкина, который сейчас вместе с семьей находится в Израиле. Кроме того, она затронула его семейные отношения и сексуальную ориентацию.
Иосиф Пригожин заявил, что Маргарита погорячилась. Продюсер отметил, что речь идет не о том, чтобы поддерживать кого-либо в этом споре, а об общечеловеческих нормах.
«Мы не должны сеять ненависть, рознь. Мы должны искать решения, какие-то коридоры общения. Почему не поговорить друг с другом открыто, не вступить в дискуссию? Маргарита Симоньян — образованная, интеллигентная, умная женщина. Мы не должны до такого опускаться. Меня это просто убивает. Я призываю всех к разуму, надо начать друг с другом разговаривать, договариваться, особенно это касается публичных людей. Расколоть можно — собрать сложно», - объясняет Пригожин.
Кроме того, Иосиф уверен, что, Пугачеву и Галкина связывают самые добрые чувства, - пишет СтарХит.
«Я видел их отношения. Я точно знаю, что Алла Борисовна очень любит Максима. Она нашла в нем душевное спокойствие. Они выглядят счастливее, чем многие другие пары. Я не защищаю ни ту, ни другую сторону, просто пытаюсь анализировать. Каждый по-своему может быть прав, но мы не должны опускаться до агрессии друг против друга».
Ранее Пригожин был крайне возмущен, когда его с супругой обвинили в бегстве в Израиль. На самом деле, он летал на день рождения пожилой родственницы.
Продюсер пообещал, что больше никогда не даст ни одного комментария журналистам. Его очень обидели и возмутили заголовки, которые он увидел.
«Меня это очень бесит. Общения заканчиваю. Меняю номер и блокирую всех, кто исказил все интервью и смысл моих слов», — проинформировал Пригожин в своих соцсетях.