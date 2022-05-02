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12 минут назад

Марат Башаров раскритиковал «уехавших и прозревших» коллег по цеху

Илья Родин

Актер Марат Башаров раскритиковал бывших коллег за резкие высказывания в адрес России. Об этом пишет РИА «Новости».

Башаров раскритиковал «уехавших и прозревших» коллег по цеху
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В последнее время некоторые из моих коллег покинули Россию и, переехав на новое место жительства, начинают очернять нашу страну. Хочется сказать им: "Когда у вас здесь были хорошие гонорары, востребованность и успех, почему-то вы любили Россию, по крайней мере, не высказывались о ней негативно. А оказавшись за кордоном, вы вдруг став якобы свободными, мигом «прозрели», - заявил Марат Башаров.

Он подчеркнул, что не разделяет точку зрения ряда уехавших за границу представителей интеллектуальной элиты, которые негативно высказываются о России.

«Это безответственная позиция, она чужда мне и многим моим коллегам, верой и правдой работающим в России и любящим ее», - отметил актер.

Певец Макс Барских (Николай Бортник) сообщил ранее, что возвращение на Украину значительно изменило его, в особенности, внутренне. Он стал крайне негативно относится ко многим своим бывшим коллегам, в особенности к тем, кто «поддержал российское правительство».

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Шоу-бизнес,Макс Барских,Марат Башаров,Правительство РФ,
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