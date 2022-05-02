Эмбер Херд уволила своих пиарщиков из-за плохих заголовков в прессе

Актриса Эмбер Херд отказалась от услуг пиар-агентства Precision Strategies, занимавшегося сопровождением слушаний по иску о диффамации, поданному ее бывшим мужем Джонни Деппом. Как сообщает The New York Post со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, кинозвезда была недовольна нелестными заголовками, которыми сопровождались статьи о процессе на прошлой неделе.

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«Она не любит плохие заголовки», — рассказал собеседник издания.

Другой источник, к которому обратились корреспонденты, подтвердил, что Эмбер Херд «раздосадована тем, что ее история не передается эффективно».

Теперь позицию Эмбер Херд в деле о диффамации по отношению к Джонни Деппу будет представлять коммуникационное агентство Shane Communications, которое должно добиться того, чтобы актриса выглядела лучше в глазах общественности, уточнил один из источников The New York Post.

Отмечается, что Эмбер Херд изначально была против того, чтобы слушания проходили в открытом режиме, но адвокаты Джонни Деппа настояли на прямой трансляции происходящего в зале суда. Это означает, что у пиар-команды обеих сторон нет возможности представлять публике только ту информацию, что выгодна истцу либо ответчице.